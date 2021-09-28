Во вторник петербуржцев ожидает облачная погода и до +14 градусов

Во вторник петербуржцев ожидает облачная погода и до +14 градусов
Осень в Петербурге становится теплее. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Во вторник, 28 сентября, жителей Северной столицы облачная с прояснениями погода с минимальной вероятностью дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Сегодня основным объектом на синоптической карте Северной столицы останется антициклон. Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов, в Ленобласти столбики термометров поднимутся до +15.

Ветер восточных направлений будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 776 мм ртутного столба.

Синоптик также отметил, что накануне воздух в Петербурге прогрелся до +15 градусов, и это самая высокая температура в городе за последние две недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что минувшей ночью в Ленобласти температура воздуха опускалась до -1 градуса.

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