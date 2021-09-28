Не Приморском шоссе менеджер размахивал пистолетом во время дорожного конфликта

Сотрудники полиции задержали жителя Выборга, угрожавшего травматическим пистолетом во время дорожного конфликта.

В понедельник, 27 сентября, в отдел полиции обратился петербуржец с заявлением о том, что на автодороге рядом с Белоостровом на него наставили пистолет. Обстоятельства инцидента мужчина не назвал.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, спустя 10 минут стражи порядка остановили автомобиль подозреваемого. В отделение отправился 40-летний менеджер строительной компании, живущий в Выборге. У подозреваемого изъяли травматический пистолет.

Оказалось, что в прошлом агрессора уже привлекали к уголовной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что конфликт на проспекте Энергетиков закончился стрельбой.