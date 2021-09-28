В Выборге неизвестный повредил мемориальное сооружение

В Выборге неизвестный повредил мемориальное сооружение
На участке местности памятника танкистам Н.А. Фатееву и Ю.Л. Харитонскому, расположенному на территории достопримечательного места регионального значения «Куутерселькя 1944» выломали информационный стенд. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Ленинградской области неизвестный повредил мемориальное сооружение.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 сентября, вечером, поступила информация о том, что некий человек на участке, где находится памятник танкистам Н.А. Фатееву и Ю.Л. Харитонскому, выломал информационный стенд. Доску же он выкинул в неопределённое место.

Все произошло в период с 25 по 26 сентября, утром.

Стенд повредили, а затем закрасили его краской.

Возбужденно уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мемориал с фонтаном на улице Пестеля будет восстановлен.

выборг ленобласть мемориалы повреждение мемориальных сооружений


 

Новости партнеров
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Ночной трамвай, Беглов в санкционном списке США и повышение пенсий: главное к утру четверга
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Какую погоду ожидать в России зимой 2021/2022
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Кровавый самокатчик убивает в полночь: житель Купчино спрятался от убийцы в пруду
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Выборге неизвестный повредил мемориальное сооружение
Невнимательный автомобилист снес светофор и пробил ограждение на Ленсовета
Не Приморском шоссе менеджер размахивал пистолетом во время дорожного конфликта
ТЦ «Атриум» в Выборге понарошку минировали через электронную почту
Первоклассника на самокате сбил пенсионер на Альпийском переулке
Учащихся гимназии на Маяковского вывели на улицу после сообщения о ...
Самолет, летевший из Петербурга в Новосибирск, сел на запасной аэродром ...
Продавца шавермы заподозрили в развращении несовершеннолетних в Петергофе