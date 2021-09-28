В Выборге неизвестный повредил мемориальное сооружение

На участке местности памятника танкистам Н.А. Фатееву и Ю.Л. Харитонскому, расположенному на территории достопримечательного места регионального значения «Куутерселькя 1944» выломали информационный стенд. Фото: pixabay.com

На участке местности памятника танкистам Н.А. Фатееву и Ю.Л. Харитонскому, расположенному на территории достопримечательного места регионального значения «Куутерселькя 1944» выломали информационный стенд. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Ленинградской области неизвестный повредил мемориальное сооружение.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 сентября, вечером, поступила информация о том, что некий человек на участке, где находится памятник танкистам Н.А. Фатееву и Ю.Л. Харитонскому, выломал информационный стенд. Доску же он выкинул в неопределённое место.

Все произошло в период с 25 по 26 сентября, утром.

Стенд повредили, а затем закрасили его краской.

Возбужденно уголовное дело по статье «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мемориал с фонтаном на улице Пестеля будет восстановлен.