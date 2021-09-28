Невнимательный автомобилист снес светофор и пробил ограждение на Ленсовета

Невнимательный автомобилист снес светофор и пробил ограждение на Ленсовета
ДТП на Ленсовета. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На перекрестке улиц Гастелло и Ленсовета произошло серьезное ДТП. В результате аварии оказался повален светофор и сбито дорожное ограждение.

Авария случилась утром во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Все живы», — написал автор записи.

По словам очевидцев, водитель белой иномарки, совершая поворот налево, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение. На кадрах видно, что от удара белую иномарку развернуло, машина вылетела на тротуар, пробив дорожное ограждение. Вторая легковушка стоит посреди проезжей части с разбитым капотом. Повален светофор.

Движение на участке затруднено. Информация о состоянии автомобилистов не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль протаранил дорожное ограждение на Косыгина.

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