Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира

Москва заняла четвертое место в списке ста лучших городов мира
Эксперты обращали внимание на туристическую привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов
Москва заняла четвертое место в рейтинге ста лучших городов мира The World’s 100 Best Cities.

Столица России опередила Токио, Сингапур, Дубай, Барселону и Лос-Анджелес. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Международные специалисты оценивали города не только с экономической точки зрения, но и культурную среду, но и то, как они развиваются. Эксперты обращали внимание на туристическую привлекательность и удобство для жизни, работы и бизнеса.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) опубликовал на YouTube первое видео после резонансного ДТП в центре Москвы с его участием. В ролике показано, как он посетил Марию Артемову, которая пострадала в этой аварии.
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