Сутормин не уверен, что «Зенит» победит «Мальмё»

Сутормин не уверен, что «Зенит» победит «Мальмё»
Сутормин прокомментировал предстоящий матч. Фото: скриншот Instagram

Полузащитник не стал делать громких заявлений в преддверии матча.

Полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал предстоящий матч со шведским «Мальмё» в рамках 2-го группового этапа Лиги чемпионов. Он не стал называть свой клуб фаворитом, пишут РИА Новости.

Сутормин отметил, что «сине-бело-голубые» прибывают в хорошем боевом настроении. Что касается шведской команды, то ее футболист назвал сильной. Он выразил мнение, что в Лиге чемпионов нет слабых команд.

«Играем дома, при своих болельщиках. Надеюсь, сможем показать хороший футбол и добьемся результата»,

— добавил Сутормин.

Напоминаем, что встреча «Зенита» и «Мальмё» состоится 29 сентября в Санкт-Петербурге. В стартовом туре петербуржцы успели проиграть английскому «Челси».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями».

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