Звукорежиссер БДТ после ранения тещи приговорен к исправительным работам условно

Звукорежиссер БДТ после ранения тещи приговорен к исправительным работам условно
Суд не стал строго наказывать мужчину. Фото: pixabay

Также мужчине предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Суд в Санкт-Петербурге не стал жестоко наказывать звукорежиссера, работающего в БДТ, за ранение тещи. Ему назначили три месяца исправительным работ условно. Об этом сегодня, 28 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Инцидент произошел 24 ноября 2020 года. Петербуржец поссорился с матерью его умершей гражданской жены из-за методов воспитания двоих детей. Не сумев привести аргументы и сдерживать себя, мужчина схватил нож и ударил им несколько раз пожилую женщину в плечо. Та получила легкие ранения.

Суд учел, что потерпевшая сильно не пострадала. Мужчину признали виновным, ему предстоит выплатить 100 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчин, угрожавших ножом студентке.

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Звукорежиссер БДТ после ранения тещи приговорен к исправительным работам условно
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