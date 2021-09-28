В Петербурге любителей кошек оказалось почти в 3,5 раза больше собачников

Что касается безнадзорных собак, то в этом году сделают прививку от бешенства 1700-1800 собакам. Фото: unsplash

Что касается безнадзорных собак, то в этом году сделают прививку от бешенства 1700-1800 собакам. Фото: unsplash

Северная столица — город кошатников. На данный момент в городе проживает около 300 тысяч домашних собак и один миллион кошек.

Примерное число бездомных собак в Петербурге 2500, кошек — 100 тысяч. Об этом сообщает Peterburg2.

В этом году запланирована вакцинация от бешенства 100 тысяч домашних собак (сейчас вакцинированы уже около 90 тысяч) и 40 тысяч кошек.

Что касается безнадзорных собак, то в этом году сделают прививку от бешенства 1700-1800 собакам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга ничто не могло стать причиной, по которой горожанин не полез бы на верхотуру спасать кошку. На Октябрьской набережной мужчина пытался помочь кошке, однако не подрассчитал свои силы. сорвался и упал с пятиметровой высоты. Так, в понедельник, 6 сентября, возле домов по Октябрьской набережной мяукала кошка. Животное звало на помощь.