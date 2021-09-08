Перелом бедра, ушиб почки: петербуржец очень хотел спасти кошку

Перелом бедра, ушиб почки: петербуржец очень хотел спасти кошку
Мужчина, вероятно, очень любит животных, потому и рисковал жизнью на Октябрьской набережной. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга ничто не могло стать причиной, по которой горожанин не полез бы на верхотуру спасать кошку.

На Октябрьской набережной мужчина пытался помочь кошке, однако не подрассчитал свои силы. сорвался и упал с пятиметровой высоты.

Так, в понедельник, 6 сентября, возле домов по Октябрьской набережной мяукала кошка. Животное звало на помощь. Мимо проходил неравнодушный мужчина, который планировал снять пушистую с дерева, однако упал с пятиметровой высоты.

Мужчину госпитализировали, кроме того, его положили в реанимационную палату. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости, ушиб поясничной области, ушиб левой почки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерка получила 200 тыс. рублей компенсации после падения. Глухонемая 82-летняя женщина отсудила деньги в управляющую компании, которая плохо убирала дороги от снега и льда.

новости СПб октябрьская набережная происшествие спасение кошки


 

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