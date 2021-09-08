Перелом бедра, ушиб почки: петербуржец очень хотел спасти кошку

Мужчина, вероятно, очень любит животных, потому и рисковал жизнью на Октябрьской набережной. Фото: Pixabay

Мужчина, вероятно, очень любит животных, потому и рисковал жизнью на Октябрьской набережной. Фото: Pixabay

В Невском районе Петербурга ничто не могло стать причиной, по которой горожанин не полез бы на верхотуру спасать кошку.

На Октябрьской набережной мужчина пытался помочь кошке, однако не подрассчитал свои силы. сорвался и упал с пятиметровой высоты.

Так, в понедельник, 6 сентября, возле домов по Октябрьской набережной мяукала кошка. Животное звало на помощь. Мимо проходил неравнодушный мужчина, который планировал снять пушистую с дерева, однако упал с пятиметровой высоты.

Мужчину госпитализировали, кроме того, его положили в реанимационную палату. Пострадавшему диагностировали закрытый перелом левой бедренной кости, ушиб поясничной области, ушиб левой почки.

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