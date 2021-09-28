В Ленобласти мужчина с кусачками оставил без воды целый город

Наказание не заставило себя долго ждать – злоумышленник получил удар током и потерял сознание.

В Ленинградской области сегодня утром, 28 сентября, город Отрадное остался без воды. И дело не в коммунальной аварии, а в мужчине, который по какой-то причине срезал кусачками электропровода и электрооборудование. После этого насосная станция прекратила работу, а мужчина, получив удар током, потерял сознание. Об этом пишет 47news.

Непонятно, по какой причине злоумышленник решил оставить без воды 26 тысяч местных жителей. Сотрудник аварийной бригады отмечает, что видел мужчину, но он, придя в себя, скрылся с места происшествия. После себя он оставил велосипед и оборудования для резки проводов.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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