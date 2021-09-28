На Гранитной загорелся мусор на балконе

На Гранитной загорелся мусор на балконе
Пожар уже ликвидировали. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ликвидации возгорания участвовали девять человек.

В Красногвардейском районе сегодня днем, 28 сентября, тушили балкон двухкомнатной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел на улице Гранитной. Там вспыхнул мусор на балконе площадью три квадратных метра. На место прибыли две единицы техники и девять пожарных. Они справились с возгоранием всего за 15 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

Непонятно, что стало причиной случившегося. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мгинском ночью полыхал дом, огонь перекинулся на припаркованные авто. В 5:33 пожар был ликвидирован. В автомобиле выгорели все сгораемые части. Информация о пострадавших не поступала.

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