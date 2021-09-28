В Мгинском ночью полыхал дом, огонь перекинулся на припаркованные авто

В Кировском районе Ленобласти минувшей ночью загорелся частный дом. Пожарные боролись с огнем 40 минут.

Возгорание случилось во вторник, 28 сентября, на Школьной улице в поселке Мгинское. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:52. К месту происшествия оперативно выехали 12 спасателей на трех пожарных машинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, частный дом горел на площади 60 квадратных метров, огонь перекинулся на стоящую рядом машину.

В 5:33 пожар был ликвидирован. В автомобиле выгорели все сгораемые части. Информация о пострадавших не поступала.

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