Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы

Росгидромет пообещал зиму 2021-22 гг. на большей части РФ в пределах нормы
Оправдываемость прогнозов погоды на зиму, выпущенных Гидрометцентром России, за последние годы составляет 58-81%. Фото: pixabay.com

Росгидромет сделал прогноз на зиму 2021/22 годов. Так, на большей части России зимняя погода ожидается в пределах нормы.

Анализ климатических данных Росгидромета позволяет с вероятностью 69% сделать заключение о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Урала, Сибири и в Якутии температура ожидается выше средних значений, на остальной территории России — около нормы. Об этом сообщает ТАСС.

Оправдываемость прогнозов погоды на зиму, выпущенных Гидрометцентром России, за последние годы составляет 58-81%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые российские регионы ожидают мощные метели. «Репетиция зимы» будет в Пермском крае, Прибайкалье, Курганской и Челябинской областях. Об этом говорят данные центра «Фобос». Причиной снежных бурь стал мощный антициклон, охвативший север Евразии.

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