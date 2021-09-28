На Урале и в Восточной Сибири ожидаются первые снежные бури

Бури с холодным воздухом накроют Красноярский край, Прибайкалье, а также Челябинскую и Курганскую области. Фото: pixabay.com

Бури с холодным воздухом накроют Красноярский край, Прибайкалье, а также Челябинскую и Курганскую области. Фото: pixabay.com

Некоторые российские регионы ожидают мощные метели. «Репетиция зимы» будет в Пермском крае, Прибайкалье, Курганской и Челябинской областях. Об этом говорят данные центра «Фобос».

Причиной снежных бурь стал мощный антициклон, охвативший север Евразии. Обострилась система арктического атмосферного фронта. Об этом сообщает ТАСС.

Бури с холодным воздухом накроют Красноярский край, Прибайкалье, а также Челябинскую и Курганскую области. Местами будут порывы ветра до 20 метров в секунду. Возможно появятся первые сугробы. Снежные вихри закончатся к середине недели.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник, 28 сентября, жителей Северной столицы облачная с прояснениями погода с минимальной вероятностью дождей. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.