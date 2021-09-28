В центре Петербурга девушка упала на припаркованные авто

В центре Петербурга девушка упала на припаркованные авто
Женщина получила травмы средней тяжести. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

После этого пострадавшую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В центре Санкт-Петербурга сегодня, 28 сентября, на припаркованные автомобили упала девушка. Об этом сообщили в администрации Центрального района, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел на Фурштатской улице. Непонятно, при каких обстоятельствах все случилось. Известно лишь, что перед падением девушка находилась в квартире дома номер 40. На место инцидента приехала скорая помощь, которая госпитализировала травмированную в состоянии средней тяжести.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит понять, что и как произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушка чуть не упала в воду на набережной Фонтанки. По словам очевидцев, красная легковушка съехала по лестнице к реке и чуть туда не нырнула в воду.

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