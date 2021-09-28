В Петербурге затруднен вход на Чернышевскую

В Петербурге затруднен вход на Чернышевскую.

В метрополитене Северной столицы что-то произошло. В вестибюле стоят несколько полицейских. На станцию пускают людей маленькими порциями. Об этом сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петенрбург» «ВКонтакте».

Запись просмотрели более 14 тысяч человек. В комментариях пишут о том, что на станции метро «Чернышевская» всегда так много народа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, решили продлить. В Санкт-Петербурге продлили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, до 31 октября 2021 года. В связи с этим горожанам предстоит носить маски на территории метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». На сайте предприятия отмечает, что режим использования масок актуален до конца следующего месяца.