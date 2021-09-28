В Колпино снесли целый квартал в рамках реновации

В Колпино снесли целый квартал в рамках реновации
В Колпино завершился снос зданий в рамках реновации. Фото: администрация Колпинского района

В Колпино завершились работы по сносу последних зданий в рамках реновации квартала на проспекте Ленина.

Как сообщили в пресс-службе администрации Колпинского района, рабочие снесли последние четыре дома: №58, 60, 60/2 на проспекте Ленина, а также дом №51/2 на Павловской улице. Работы по демонтажу начались в июле, их выполняла компания «Прайд». Девелопером проекта является компания «СПб Реновация».

На освобожденных территориях запланировано строительство современных жилых домов.

Добавим, что в квартале, ограниченном проспектом Ленина, улицей Губина, Павловской улицей и улицей Танкистов находилось 29 зданий. Под снос отправили 22 постройки из них. Это расселенные дома, которые были возведены в 1940-1960 годы. в них проживало свыше 200 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что девелопер «Самолет» приобретает компанию — оператора реновации в Петербурге.

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