«В неадеквате»: автоледи на каршеринге влетела в BMW на Варшавской

ДТП на Варшавской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Варшавской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Варшавской улице. Автоледи за рулем арендованного авто влетела в BMW.

Авария случилась вечером во вторник, 28 сентября, у дома №94. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автоледи попыталась развернуться через двойную сплошную, но врезалась в припаркованную иномарку. Они также отметили, что девушка крутила руль так, будто «права куплены вчера».

«Как говорит парень, девушка в каком-то неадеквате», — написала подписчица.

На кадрах видно, что машины отделались незначительными повреждениями. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на улице Маршала Новикова.