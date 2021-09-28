«В неадеквате»: автоледи на каршеринге влетела в BMW на Варшавской

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Варшавской улице. Автоледи за рулем арендованного авто влетела в BMW.
Авария случилась вечером во вторник, 28 сентября, у дома №94. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, автоледи попыталась развернуться через двойную сплошную, но врезалась в припаркованную иномарку. Они также отметили, что девушка крутила руль так, будто «права куплены вчера».
«Как говорит парень, девушка в каком-то неадеквате», — написала подписчица.
На кадрах видно, что машины отделались незначительными повреждениями. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на улице Маршала Новикова.