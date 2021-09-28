«В неадеквате»: автоледи на каршеринге влетела в BMW на Варшавской

&#171;В неадеквате&#187;: автоледи на каршеринге влетела в BMW на Варшавской
ДТП на Варшавской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Очередное ДТП с каршерингом произошло на Варшавской улице. Автоледи за рулем арендованного авто влетела в BMW.

Авария случилась вечером во вторник, 28 сентября, у дома №94. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, автоледи попыталась развернуться через двойную сплошную, но врезалась в припаркованную иномарку. Они также отметили, что девушка крутила руль так, будто «права куплены вчера».

«Как говорит парень, девушка в каком-то неадеквате», — написала подписчица.

На кадрах видно, что машины отделались незначительными повреждениями. К месту происшествия прибыли сотрудники дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что каршеринг устроил массовое ДТП на улице Маршала Новикова.

дтп каршеринг новости СПб


 

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