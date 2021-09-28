Каршеринг устроил массовое ДТП на улице Маршала Новикова

На улице Маршала Новикова произошло массовое ДТП. Среди участников столкновения оказался каршеринг.
Авария случилась во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два легковых авто и машина сервиса каршеринга. В комментариях пользователи предположили, что виновником аварии стал водитель арендованного авто.
Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Онежской улице в Колпино произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить семь транспортных средств.