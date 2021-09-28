Каршеринг устроил массовое ДТП на улице Маршала Новикова

Каршеринг устроил массовое ДТП на улице Маршала Новикова
ДТП на Маршала Новикова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На улице Маршала Новикова произошло массовое ДТП. Среди участников столкновения оказался каршеринг.

Авария случилась во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить два легковых авто и машина сервиса каршеринга. В комментариях пользователи предположили, что виновником аварии стал водитель арендованного авто.

Причины случившегося и информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Онежской улице в Колпино произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить семь транспортных средств.

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