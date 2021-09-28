Авария из семи машин собралась в Колпино

Массовое ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Массовое ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Онежской улице в Колпино произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить семь транспортных средств.

Авария случилась во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, некоторые столкнувшиеся авто получили серьезные повреждения – остались без передних и задних бамперов. Есть и те, кто отделался лишь небольшими вмятинами и царапинами. Есть ли пострадавшие среди водителей и пассажиров – пока неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль влетел в столб на Дальневосточном, на месте скорая и МЧС.