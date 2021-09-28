Авария из семи машин собралась в Колпино

Авария из семи машин собралась в Колпино
Массовое ДТП в Колпино. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Онежской улице в Колпино произошло массовое ДТП. Дорогу не смогли поделить семь транспортных средств.

Авария случилась во вторник, 28 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, некоторые столкнувшиеся авто получили серьезные повреждения – остались без передних и задних бамперов. Есть и те, кто отделался лишь небольшими вмятинами и царапинами. Есть ли пострадавшие среди водителей и пассажиров – пока неизвестно.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль влетел в столб на Дальневосточном, на месте скорая и МЧС.

дтп колпино новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Авария из семи машин собралась в Колпино
Google подал апелляции на штраф в 6 млн рублей за отказ удалять запрещенный ...
Автомобиль влетел в столб на Дальневосточном, на месте скорая и МЧС
На Лесном задержали трех мужчин, стрелявших по окнам жилого дома
Иммунолог Жемчугов объяснил рекордную смертность от коронавируса
Вирусолог Викулов назвал единственное условие для отказа от вакцинации
Умер блюзовый певец и композитор Николай Арутюнов
В Пермском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий