В Минтруде пояснили, как получить деньги за неиспользованный отпуск

Для этого нужно написать заявление на имя работодателя. Фото: Pixabay

Для этого нужно написать заявление на имя работодателя. Фото: Pixabay

В ряде случаев сотрудник может получить денежную компенсацию за неиспользованную часть отпуска. Совсем не идти в отпуск о не имеет права.

Минтруд разъяснил порядок получения компенсации в официальном телеграм-канале. Так, если работнику полагается ежегодный оплачиваемый отпуск больше 28 дней, то он может попросить компенсацию за каждый последующий день. Для этого нужно написать заявление на имя работодателя. Также можно получить компенсацию за дополнительный оплачиваемый отпуск, если он предусмотрен в компании.

При этом ряду сотрудников отпуск в обязательном порядке должен быть предоставлен в полном размере. К ним относятся беременные, несовершеннолетние и работники производств с вредными или опасными условиями труда.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне назвали идеальную продолжительность отпуска.