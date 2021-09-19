Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска

Россияне назвали идеальную продолжительность отпуска
19% респондентов считают идеальным вариантом трехнедельный отпуск. Фото: pixabay

Россияне мечтают отдыхать в отпуске месяц и более. Об этом говорят данные опроса SuperJob. В опросе участвовали более полутора тысяч человек старше 18 лет.

Большинство опрошенных (30%) признались в том, чтобы отлично отдохнуть, им надо месяц. Еще 23% респондентов считают хорошим отпуск длинною больше месяца. По сравнению результатами двухгодичной давности доля тех, кто хотел бы быть в отпуске больше месяца, выросла — в 2019 году она составляла только 15%. Об этом сообщает РБК.

19% респондентов считают идеальным вариантом трехнедельный отпуск, для 17% хватит отпуска на 14 дней, трем процентам для отдыха необходимо лишь 10 дней. Также результаты опроса показали, что чем моложе человек, тем меньше времени для отпуска он готов брать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более половины (59%) россиян желают получать после прививки от ковида три выходных с сохранением зарплаты.

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