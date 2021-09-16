SuperJob: 59% россиян поддержали идею о выходных после вакцинации от COVID-19

Более половины (59%) россиян желают получать после прививки от ковида три выходных с сохранением зарплаты. Об этом говорят данные сервиса SuperJob. Они провели опрос в 373 городах. В нем приняли участие более 1,5 тысячи россиян. Против такого отдыха высказались 11% опрошенных.

Желающие отдохнуть три дня объясняют считают, что какое-то время после прививки человек может быть заразен. Люди, которые против, уверены, что это «уловка», чтобы вакцинировать как можно больше россиян. Об этом сообщает «Коммерснтъ».

В числе поддержавших больше всего привитых (71%) или тех, кто хочет в скором времени вакцинироваться (60%). Идея с выходными больше нравится женщинам (62%), чем мужчинам (56%). Инициативу активнее поддерживают респонденты старше 45 лет (65%) и опрошенные с уровнем дохода более 80 тыс. руб. в месяц (60%).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что идею введения в России безусловного базового дохода — ежемесячной выплаты — поддерживает половина жителей России, выплату они оценивают в 30 тысяч рублей.