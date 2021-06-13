SuperJob: половина россиян хотят получать безусловный доход в 30 тыс. руб. в месяц

SuperJob: половина россиян хотят получать безусловный доход в 30 тыс. руб. в месяц
Самые высокие запросы к сумме в Красноярске (35 600). Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова
Идею введения в России безусловного базового дохода — ежемесячной выплаты — поддерживает половина жителей России, выплату они оценивают в 30 тысяч рублей.
Об этом сообщает SuperJob, исходя из своих исследований. Против этого дохода высказались 12% опрошенных, затруднились сказать 38%. Желаемая сумма увеличилась по сравнению с осенью на 1,6 тысячи рублей, а по сравнению с летом 2020 года — на 5 тысяч рублей.
Мужчины поддерживают идею введения безусловного базового дохода лучше, чем женщины (52% и 47%).
Самые высокие запросы к сумме в Красноярске (35 600). Самые маленькие ожидания у Ростова-на-Дону (26 500 рублей).
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россияне считают, что для финансовой независимости надо зарабатывать 75 тысяч рублей. Главным критерием независимости большинство опрошенных назвали достойную зарплату.
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