SuperJob: половина россиян хотят получать безусловный доход в 30 тыс. руб. в месяц

Идею введения в России безусловного базового дохода — ежемесячной выплаты — поддерживает половина жителей России, выплату они оценивают в 30 тысяч рублей.

Об этом сообщает SuperJob, исходя из своих исследований. Против этого дохода высказались 12% опрошенных, затруднились сказать 38%. Желаемая сумма увеличилась по сравнению с осенью на 1,6 тысячи рублей, а по сравнению с летом 2020 года — на 5 тысяч рублей.