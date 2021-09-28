Перечислены продукты, сокращающие жизнь

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о продуктах, которые сильнее всего оказывают негативное влияние на здоровье и организм человека.

Специалист заявила в интервью «Вечерней Москве», что продукты с высоким содержанием сахара и соли могут спровоцировать развитие серьезных болезней. Диетолог назвала сахар «убийцей номер один», который часто приводит к сахарному диабету, ожирению и высокому уровню холестерина.

Избыточное употребление соли способно стать причиной нарушения метаболических процессов в организме, отметила врач. Многие продукты содержат соль в скрытом виде. При этом человек не замечает, что ее слишком много, поскольку рецепторы у людей со временем притупляются.

Также вредно злоупотребление фастфудом, которое приводит к ожирению. Употреблять такую еду следует только в крайних случаях, например в дороге.

Кроме того, Соломатина предостерегла от употребления жареной пищи и дешевых полуфабрикатов, которые богаты трансжирами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетологи заявили, что заменители сахара мешают похудению.