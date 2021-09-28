Диетологи заявили, что заменители сахара мешают похудению

Добровольцы, употреблявшие напиток с заменителем сахара, съедали больше еды после сеанса. Фото: pixabay

Добровольцы, употреблявшие напиток с заменителем сахара, съедали больше еды после сеанса. Фото: pixabay

Американские диетологи обнаружили неожиданный эффект заменителя сахара. Оказалось, что он повышает аппетит и увеличивает тягу к еде, что мешает похудению.

Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open. Специалистам удалось доказать, что сукралоза — искусственный подсластитель — способствует увеличению веса.

В исследовании участвовали 74 добровольца. Треть из них выпивали 300 мл напитка, послащенного натуральным сахаром, другая треть — напитка с сукралозой, а оставшиеся пили чистую воду.

Специалисты в течение двух часов следили за активацией областей мозга, ответственных за аппетит и тягу к еде, уровнем глюкозы, а также количеством еды, которую участники съели после сеанса.

Результаты показали, что после употребления напитка с сукралозой активность в указанных областях мозга была выше, чем у участников, употреблявших напиток с сахаром. Также добровольцы, употреблявшие напиток с заменителем сахара, съедали больше еды после сеанса.

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