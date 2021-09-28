Telegram оказался вторым в списке популярных в России мессенджеров

Более половины российских пользователей (52%) активно используют мессенджером Telegram.

Об этом свидетельствует исследование «Медиапотребление в России в 2021 году» Deloitte. Согласно отчету, Telegram установлен у 61% аудитории Рунета, что на 11 пунктов выше прошлогодних результатов опроса. При этом наибольшей популярностью мессенджер пользуется на Северном Кавказе. Также стало известно, что чаще всего его используют люди в возрасте от 14 до 29 лет.

На первом месте по популярности в России остается мессенджер WhatsApp. Однако использование снизилось на 2 пункта по отношению к прошлому году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что опрос показал, сколько времени россияне тратят на соцсети и мессенджеры.