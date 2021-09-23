Опрос показал, сколько времени россияне тратят на соцсети и мессенджеры

Ежедневно 29% россиян тратят на социальные сети и мессенджеры больше трех часов. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Каждый четвертый российский пользователь (25%) пользуется соцсетями и мессенджерами от одного до двух часов в день. Менее часа подобными сервисами пользуются 19% россиян, от двух до трех часов — 16%, не больше получаса — 9%.
Больше всего соцсети и мессенджеры любят молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них более трех часов в день на сервисы тратят 72% респондентов. Их тех, кому от 60 лет и старше нас, настолько часто пользуются только 15% опрошенных.
В большинстве случаев россияне пользуются соцсетями ради следующих тем: новости (49%), политика (42%), образование и саморазвитие (39%), юмор (37%), еда и рецепты (36%), здоровье (32%).
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете.