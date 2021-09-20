Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете

Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете
 «Окулус» будет мониторить в частности материалы Facebook. Фото: pexels.com

В Роскомнадзоре хотят запустить в следующем году систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в изображениях и видео. Искусственный интеллект будет выявлять запрещенные материалы. Это — экстремизм, порнография, пропаганда наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

«Окулус» будет мониторить в частности материалы Facebook. Разработка этой системы оценивается минимум в 15 миллионов рублей. Ее внедрение может обойтись в миллиарды рублей. Некоторые считают, что такой проект осуществить будет проблематично. Так, если видео и фото будут подвергаться предварительной проверки, то скорость доступа в интернета может существенно замедлиться. Об этом сообщают в Роскомнадзоре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалить фейки.

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Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете
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