Роскомнадзор ужесточит слежку за россиянами в интернете

В Роскомнадзоре хотят запустить в следующем году систему «Окулус», которая будет искать запрещенный контент в изображениях и видео. Искусственный интеллект будет выявлять запрещенные материалы. Это — экстремизм, порнография, пропаганда наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству.

«Окулус» будет мониторить в частности материалы Facebook. Разработка этой системы оценивается минимум в 15 миллионов рублей. Ее внедрение может обойтись в миллиарды рублей. Некоторые считают, что такой проект осуществить будет проблематично. Так, если видео и фото будут подвергаться предварительной проверки, то скорость доступа в интернета может существенно замедлиться. Об этом сообщают в Роскомнадзоре.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалить фейки.