YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалить фейки

YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалить фейки
YouTube не стал блокировать девять видео с фейками о коронавирусной инфекции. Фото: unsplash

Роскомнадзор сообщил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования удалить ролики с недостоверной информацией.

Как сообщает ведомство, YouTube не стал блокировать девять видео с фейками о коронавирусной инфекции.

В РКН напомнили, что, согласно российским законам, видеохостинг должен удалить ролик в течение суток после уведомления, иначе будет наложен штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей.

Также интернет-платформа около 30 раз ограничила доступ к материалам российских СМИ, таких как Russia Today, «Россия 24», НТВ, ТВЦ, «Взгляд» и другим.

Кроме того, администрация видеохостинга не удалила около 5 тысяч запрещенных материалов об экстремизме, терроризме, наркотиках и другим социально опасным контентом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор может заблокировать еще шесть VPN сервисов в России.

YouTube запрещенный контент Роскомнадзор фейки о коронавирусе


 

Новости партнеров
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Осторожные кровопийцы: как комары выбирают своих жертв
Почему все хотят прививаться
Почему все хотят прививаться "КовиВаком": ограниченные поставки и мертвый вирус
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге начали действовать новые коронавирусные ограничения
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
В Петербурге на прошлой неделе клещи покусали 43 человека
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ветер поднял пыльную бурю на Марсовом поле
Микроавтобус с легковушкой вылетели за ограждение на трассе М-11
Биотехнолог предупредил об опасности «длинного» коронавируса
YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалить фейки
«Ростех» показал фото носовой части новейшего истребителя
Из-за ветра на Неве столкнулись два военных корабля
«Яхта победила»: в Кронштадте КамАЗ с краном перевернулся под ...
Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти из-за ливня и шквалистого ветра