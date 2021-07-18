YouTube игнорирует требования Роскомнадзора удалить фейки

YouTube не стал блокировать девять видео с фейками о коронавирусной инфекции. Фото: unsplash

YouTube не стал блокировать девять видео с фейками о коронавирусной инфекции. Фото: unsplash

Роскомнадзор сообщил, что администрация видеохостинга YouTube игнорирует требования удалить ролики с недостоверной информацией.

Как сообщает ведомство, YouTube не стал блокировать девять видео с фейками о коронавирусной инфекции.

В РКН напомнили, что, согласно российским законам, видеохостинг должен удалить ролик в течение суток после уведомления, иначе будет наложен штраф в размере от 3 до 8 миллионов рублей.

Также интернет-платформа около 30 раз ограничила доступ к материалам российских СМИ, таких как Russia Today, «Россия 24», НТВ, ТВЦ, «Взгляд» и другим.

Кроме того, администрация видеохостинга не удалила около 5 тысяч запрещенных материалов об экстремизме, терроризме, наркотиках и другим социально опасным контентом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор может заблокировать еще шесть VPN сервисов в России.