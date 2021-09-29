В Роскачестве объяснили, как режим энергосбережения влияет на смартфон

В Роскачестве объяснили, как режим энергосбережения влияет на смартфон
Такой режим может навредить работе смартфона, если на нем установлены живые обои и различные виджеты. Фото: unsplash

Режим энергосбережения позволяет смартфону работать дольше, однако оставлять эту функцию включенной все время не рекомендуется.

Специалист Роскачества Сергей Кузьменко рассказал в интервью радио Sputnik, при включенном энергосберегающем режиме на устройстве отключаются программы, которые постоянно удерживают гаджет в Сети. Из-за этого и не стоит держать этот режим включенным.

Такой режим может навредить работе смартфона, если на нем установлены живые обои и различные виджеты. Особенно это негативно влияет на синхронизацию контактов, аккаунтов и различных сервисов.

Также энергосберегающий режим снижает скорость мобильного интернета, Wi-Fi, GPS и Bluetooth.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона.

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