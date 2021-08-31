Офтальмолог назвала проблемы со зрением из-за смартфона

Использование смартфона обычно снижает число морганий. Это приводит к усилению испарения с глаз защитной слезной пленки, глаза могут воспалиться. Возможно начнутся проблемы со зрением. Об этом заявила офтальмолог Наталия Боша.

При использовании смартфона часто напрягаются мышцы шеи, нарушается их кровоснабжение. Это чревато сужением полей зрения. Об этом сообщает «Прайм».

Врач уверена, что самый уязвимый возраст — до девяти лет, поэтому детей нужно ограничивать во времени на смартфон.

Взрослым следует чаще отвлекаться от экрана телефона, а держать его на расстоянии 40-45 см от глаз, отметила офтальмолог.