Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение

На ранней стадии ковида многие пациенты обращают внимание на проблемы со зрением. Ковид опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Часто вирус вызывает коронавирусный конъюнктивит, заявляет врач-офтальмолог Арпине Адамян.
Так, слизистая глаза — очень хорошая среда для ковида, так как их кислотно-щелочной баланс совпадает. Из-за этого ковид может долго находиться в слизистой глаза. Болезнь часто поражает оба глаза, отмечает доктор. Об этом сообщает «Прайм»
Глазное заболевание можно определить по нескольким симптомам: выраженный зуд век, покраснение глаз, светобоязнь, ощущение «песка» или инородного тела в глазах, обильное слезотечение, рези в глазах, выделения из глаз, отек век, затуманивание зрения.
Адамян призывает обращаться к медикам при появлении помутнений, пятен перед глазами, потере зрения или сужении.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к концу текущего года.