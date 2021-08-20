Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение

Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение
Так, слизистая глаза - очень хорошая среда для ковида, так как их кислотно-щелочной баланс совпадает. Фото: pixabay.com
На ранней стадии ковида многие пациенты обращают внимание на проблемы со зрением. Ковид опасен для глаз тем, что может поражать кровеносные сосуды, вызывая риск образования тромбов и возникновения васкулитов. Часто вирус вызывает коронавирусный конъюнктивит, заявляет врач-офтальмолог Арпине Адамян.
Так, слизистая глаза — очень хорошая среда для ковида, так как их кислотно-щелочной баланс совпадает. Из-за этого ковид может долго находиться в слизистой глаза. Болезнь часто поражает оба глаза, отмечает доктор. Об этом сообщает «Прайм»
Глазное заболевание можно определить по нескольким симптомам: выраженный зуд век, покраснение глаз, светобоязнь, ощущение «песка» или инородного тела в глазах, обильное слезотечение, рези в глазах, выделения из глаз, отек век, затуманивание зрения.
Адамян призывает обращаться к медикам при появлении помутнений, пятен перед глазами, потере зрения или сужении.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться уже к концу текущего года.
врач глаза зрение коронавирус мнение эксперта


 

Новости партнеров
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит
ВОЗ проверяет на эффективность от ковида очередные препараты, но не может сказать, когда одобрит "Спутник"
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
В Пикалево задержали подозреваемых в убийстве: тело сожгли, но голову оставили
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Чем опасна пятница, 13-е, и чего в этот день нельзя делать
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медик назвала предельную дозу сахара в день
Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение
В результате перестрелки в Альбукерке пострадали четверо полицейских
Бойцовская собака покусала 7-летнюю девочку в Подмосковье
Ученые выяснили, как коронавирус «взламывает» клетки
Гинцбург считает, что Россия достигнет коллективного иммунитета к концу года
Россиянам рассказали о «рабочем инструменте» при лечении COVID-19
В России снижаются темпы роста IT-преступлений