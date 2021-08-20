Врач объяснила, как COVID-19 влияет на зрение

Так, слизистая глаза — очень хорошая среда для ковида, так как их кислотно-щелочной баланс совпадает. Из-за этого ковид может долго находиться в слизистой глаза. Болезнь часто поражает оба глаза, отмечает доктор. Об этом сообщает «Прайм»