Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 62 российских регионах

В этом сезоне ожидается всплеск респираторных заболеваний. Фото: unsplash

В этом сезоне ожидается всплеск респираторных заболеваний. Фото: unsplash

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 62 регионах РФ. В большинстве случаев это респираторные вирусы негриппозной этиологии, не считая коронавируса.

Как сообщают «Известия», преимущественно в России распространяются метапневмовирус, бокавирус, риновирус, респираторно-синцитиальные вирусы и парагрипп, вызывающие ОРВИ. Если уровень вакцинации будет таким же, как в прошлом году, то эпидемия гриппа, как предполагается, не наступит.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в этом сезоне ожидается всплеск респираторных заболеваний.

Две недели назад, с 13 по 19 сентября, уровень заболеваемости ОРВИ по стране составлял 84,8 человека, что превышает еженедельный порог на 51,8%. Основной рост заболеваемости зафиксирован в основном среди взрослых людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог предупредил об опасности одновременного заболевания ОРВИ и COVID-19.