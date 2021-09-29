Массовое ДТП на КАД усугубило утреннюю пробку

Массовое ДТП затруднило утреннее движение по КАДу рядом с поворотом на Кудрово. Автомобилисты жалуются на крупные пробки.
Дорожный инцидент случился в среду, 29 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Авария на КАД в двух километрах перед съездом в Кудрово», — написал автор записи.
На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить четыре легковых автомобиля. Транспортные средства заняли две полосы движения. Двигающиеся в плотном потоке машины пытаются объезжать участников ДТП, из-за чего пробка увеличивается.
Информация о возможных пострадавших не поводится.
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