Массовое ДТП на КАД усугубило утреннюю пробку

Массовое ДТП на КАД усугубило утреннюю пробку
ДТП на КАД. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Массовое ДТП затруднило утреннее движение по КАДу рядом с поворотом на Кудрово. Автомобилисты жалуются на крупные пробки.

Дорожный инцидент случился в среду, 29 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Авария на КАД в двух километрах перед съездом в Кудрово», — написал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить четыре легковых автомобиля. Транспортные средства заняли две полосы движения. Двигающиеся в плотном потоке машины пытаются объезжать участников ДТП, из-за чего пробка увеличивается.

Информация о возможных пострадавших не поводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП

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