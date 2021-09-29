В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП

В Кингисеппском районе произошло смертельное ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Кингисеппском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, столкнулись Lada Largus и Renault Logan. Дорожный инцидент произошел утром 29 сентября в районе деревни Лужицы.

Очевидцы рассказали, что в результате ДТП погибли люди.

«В лобовом столкновении Ларгуса и Логана , в районе деревни Лужицы Кингисеппского района, 2 или 3 трупа, между 7-30 утра примерно», — сообщили свидетели произошедшего в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что неизвестный устроил массовое ДТП, выезжая с парковки в Мурино.

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