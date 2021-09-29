Судимый за убийство избил двух подростков во дворе дома на Вавиловых

Судимый за убийство избил двух подростков во дворе дома на Вавиловых
Подросткам потребовалась медицинская помощь. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Калининском районе Петербурга выясняются обстоятельства избиения двух несовершеннолетних. Подозреваемый объявлен в розыск.

Преступный инцидент произошел 26 сентября во дворе одного из домов на улице Вавиловых. Около 6 вечера в медучреждение самостоятельно обратились двое несовершеннолетних жителей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, у ученика 9 класса диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, повреждения мышц шеи, ушибы и ссадины левого предплечья. Подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести. У второго пострадавшего — ушибы спины, правой височной области и правого предплечья. После оказания медпомощи его направили на амбулаторное лечение.

Стражи порядка установили, что несовершеннолетних избил взрослый мужчина. В нападении заподозрен 40-летний безработный житель проспекта Науки. Оказалось, что он был судим за убийство, хулиганство, наркотики и умышленное уничтожение имущества. Он объявлен в розыск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по Старо-Петергофскому мужчину избили до полусмерти.

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