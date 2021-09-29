Пандемия снизила количество заражений кишечными инфекциями

Для защиты от вирусов не забывайте мыть руки. Фото: pixabay

Для защиты от вирусов не забывайте мыть руки. Фото: pixabay

Пандемия коронавируса заставил людей тщательнее следить за гигиеной, поэтому произошел спад числа кишечных инфекций.

Врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением клинической инфекционной больницы имени Боткина Татьяна Потапова рассказала о том, что страх подхватить ковид заставил людей чаще мыть руки, вследствие чего вирус снизил заболеваемость другими инфекциями.

«Кишечный инфекций в конце прошлого года стало меньше», – рассказала она телеканалу «Санкт-Петербург».

Эксперт добавила, что кроме соблюдения элементарных правил гигиены, необходимо качественно термически обрабатывать продукты.

С начала пандемии в России выявлено 7 487 138 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 206 388 летальных исходов, выздоровел 6 653 941 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.