Автомобилист пробил дорожное ограждение на Космонавтов и продолжил движение

Автомобилист пробил дорожное ограждение на Космонавтов и продолжил движение
ДТП на проспекте Космонавтов. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На проспекте Космонавтов легковой автомобиль пробил багажником дорожное ограждение. По словам очевидцев, водитель продолжил движение, как ни в чем не бывало.

Дорожный инцидент случился в среду, 29 сентября, у дома №65. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Постоял немного, отряхнулся и поехал дальше, как будто ничего и не было», — написал автор записи.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего машина улетела на газон, пробив ограждение. На участке разбросаны осколки и детали машины.

Точные причины случившегося выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоледи пробила забор и вылетела на газон на Воздухоплавательной.

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