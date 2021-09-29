Автоледи пробила забор и вылетела на газон на Воздухоплавательной

На развязке Лиговский проспекта и Воздухоплавательной улицы легковой автомобиль пробил дорожное ограждение.
Дорожный инцидент случился в среду, 29 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, машина «заехала под фуру», а после вылетела на газон, пробив ограждение. Они также отметили, что за рулем находилась женщина, с ней все в порядке.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП с трамваем собралось на Старо-Петергофском проспекте.