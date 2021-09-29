Автоледи пробила забор и вылетела на газон на Воздухоплавательной

ДТП на развязке Воздухоплавательной и Лиговского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на развязке Воздухоплавательной и Лиговского. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На развязке Лиговский проспекта и Воздухоплавательной улицы легковой автомобиль пробил дорожное ограждение.

Дорожный инцидент случился в среду, 29 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, машина «заехала под фуру», а после вылетела на газон, пробив ограждение. Они также отметили, что за рулем находилась женщина, с ней все в порядке.

Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовое ДТП с трамваем собралось на Старо-Петергофском проспекте.