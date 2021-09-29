Массовое ДТП с трамваем собралось на Старо-Петергофском проспекте

ДТП на Старо-Петергофском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП на Старо-Петергофском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

На Старо-Петергофском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП, в результате которого остановилось движение трамваев.

Дорожный инцидент случился в среду, 29 сентября. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамвай толкает перед собой состав», — иронизировал автор записи.

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить три легковых автомобиля и трамвай. Все транспортные средства стоят на рельсах. Машины получили заметные повреждения.

Участники аварии ждут сотрудников дорожной полиции, а пассажирам общественного транспорта пришлось продолжить маршрут пешком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после ДТП с тремя погибшими у деревни Лужицы.