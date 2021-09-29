Важный день для парламента Петербурга: спикером ЗакСа выбрали Бельского

Важный день для парламента Петербурга: спикером ЗакСа выбрали Бельского
Александр Бельский на церемонии вручения депутатского удостоверения в Мариинском дворце. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В среду, 29 сентября, в Мариинском дворце состоялось первое заседание депутатов Законодательного собрания седьмого созыва. На нем определили председателя ЗакСа, а также выбрали глав счетной и редакционной комиссий. Все три поста заняли члены «Единой России».

Так, редакционную комиссию парламента возглавил Олег Милюта. Его коллегами стали Павел Иткин, Михаил Барышников, Андрей Алескеров и Андрей Горшечников. Напомним, что до избрания в Заксобрание Милюта возглавлял администрацию Колпинского района.

Милюта возглавил редакционную комиссию седьмого созыва ЗакСа. Фото: администрация Колпинского района

В свою очередь, главой счетной комиссии парламента стал Константин Чебыкин, который на выборах выдвигался от одномандатного округа №4. Он обошел депутата Алексея Ковалеву и главу МО Гавань Нэлли Вавилину. В состав комиссии также вошли Дмитрий Павлов, Александр Ходосок, Андрей Малков и Юрий Гладунов. Напомним, что в задачи этого органа входит, в том числе, организация тайных голосований и подсчет результатов.

Константин Чебыкин и председатель Горизбиркома Наталья Чечина. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Наконец, спикером Законодательного собрания вместо Вячеслава Макарова практически единогласно был избран Александр Бельский, ранее занимавший пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он курировал внутреннюю политику, а теперь возглавит работу парламента. Конкуренцию Бельскому составили Вячеслав Бороденчик от КПРФ и бывший омбудсмен Александр Шишлов от «Яблока». Бельский получил 40 голосов, Бороденчик — 6, за Шишлова проголосовали трое.

Gazeta.SPb публиковала фотоотчет с церемонии вручения депутатских удостоверений в Мариинском дворце. Однако радость парламентариев омрачается недовольством федеральных властей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова крайне негативно отозвалась о новом председателе ЗакСа, напомнив, что после нарушений на выборах к нему есть вопросы. Губернатора Александра Беглова Памфилова сдержанно поздравила с «пирровой победой», которая «когда-нибудь обернется для него своей самой неприличной стороной».

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