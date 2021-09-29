Петербургская дамба полностью готова к зиме

Петербургская дамба полностью готова к зиме
Дамба подготовлена к осенне-зимнему сезону. Фото: Дирекция КЗС

В Северной столице были проведены плановые испытания гидромеханического и электронного оборудования судопропускного сооружения С-2.

Как сообщается в среду, 29 сентября, в социальной сети Instagram КЗС, проверка показала, что объект целиком и полностью готов к осенне-зимнему сезону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что комплексу защитных сооружений Петербурга от наводнений уже 10 лет. За это время предотвращено более 25 морских наводнений. Так, за указанный период работы дамба предотвратила 26 наводнений, в том числе 12 особо опасных.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что с понедельника по четверг в тоннеле петербургской дамбы будут действовать ограничения движения по полосам.

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