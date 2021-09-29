На Софийской улице перевернулся грузовик

На Софийской улице перевернулся грузовик
Автомобиль перевернулся. Фото: /vk.com/spb_today

На Софийской улице около реки Кузьминка перевернулся грузовой автомобиль. Дорожный инцидент случился в среду, 29 сентября.

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, грузовик лежит посреди проезжей части.

«На Софийской улице, где река Кузьминка, перевернулась машина. В сторону Санкт-Петербурга», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга автоледи сбила подростка, который перебегал дорогу на красный свет.

авария дтп происшествия


 

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