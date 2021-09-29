Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбое на магазин на Дунайском

Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбое на магазин на Дунайском
Подозревамых в нападении на магазин на Дунайском задержали. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Росгвардейцы в среду, примерно в 16:00, узнали о том, что в Петербурге разыскивается автомобиль, на котом уехали разбойники.

Один из подозревамых в нападении на магазин на Дунайском. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии 29 сентября.

Вневедомственной охране рассказали, что ищут машину, на которой скрылись неизвестные. Мужчины совершили разбойное нападение на магазин в Московском районе на Дунайском проспекте.

Оперативные действия дали свои результаты и сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в том самом автомобиле.

На место случившегося вызвана следственно-оперативная группа регионального ГУ МВД России.

Машина, которую разыскивали правоохранители. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разбойники, грабившие петербургских таксистов, отправились в колонию.

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