В Ленобласти экс-полицейские предстанут перед судом как организаторы хищений топлива

Бывший сотрудников правоохранительных органов обвиняют сразу в нескольких преступлениях.

В Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника и оперуполномоченного отдела ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Им предстоит представать перед судом из-за превышения должностных полномочий и организации хищений из магистральных нефтепродуктов. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщается на сайте ведомства.

По предварительным данным, бывшие сотрудники полиции вступили в преступный сговор и организовали хищение топлива из магистральных нефтепродуктопроводов на территории Ленинградской области, принадлежащих ООО «Транснефть – Балтика». Им помогал бывший судимый гражданин из Прибалтийских республик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дело на 40 томов о миллиардном хищении у банка «Таврический» ушло в суд.