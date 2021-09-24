Дело на 40 томов о миллиардном хищении у банка «Таврический» ушло в суд

Дело на 40 томов о миллиардном хищении у банка «Таврический» ушло в суд
Банкиров Дмитрия Гаркушу, Александра Сабадаша и Сергея Сомова обвиняют в хищении денежных средств. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Смольнинский районный суд Петербурга поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Гаркуши, Александра Сабадаша и Сергея Сомова, обвиняемых в мошенничестве и легализации денежных средств.

По версии следствия, в марте 2013 года экс-председатель правления АО «Банк Таврический» Сомов вступил в преступный сговор с другими фигурантами. Путем незаконных кредитных операций на счета подставной компании поступило почти 460 млн рублей. В ходе расследования им приписали уже 16 эпизодов, сумма похищенного выросла до 952 млн рублей.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, в настоящее время все фигуранты уголовного дела находятся под арестом и не признают свою вину. К производству уголовное дело на 40 томов пока не принято.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в январе 2021 года обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Сабадашу сменили домашний арест на заключение под стражу.

новости СПб объединенная пресс-служба судов похищение денег


 

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Дело на 40 томов о миллиардном хищении у банка «Таврический» ушло в суд
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