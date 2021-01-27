Обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Сабадашу сменили домашний арест на заключение под стражу

Бизнесмена Александра Сабадаша заключили под стражу до 7 марта. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Бизнесмена Александра Сабадаша заключили под стражу до 7 марта. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургского бизнесмена Александра Сабадаша заключили под стражу до 7 марта. Его обвиняют в крупном мошенничестве и отмывании денег.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, сегодня, 27 января, Горсуд рассмотрел апелляцию на постановление Смольнинского районного суда, который отправил Сабадаша под домашний арест, отклонив ходатайство следствия о заключении под стражу.

Прокурор просил отменить это постановление и заменить домашний арест на заключение под стражу до 7 марта 2021 года включительно. Его поддержал следователь.

Защита бизнесмена настаивала на сохранении домашнего ареста.

В итоге Горсуд отменил постановление районного суда и отправил Сабадаша под стражу до указанного срока.

Напомним, Сабадаша обвиняют в хищении почти 460 млн рублей у «Таврического банка» в 2013 году, а также отмывании денег путем перевода средств на счет зарубежной компании якобы за поставку производственного оборудования на общую сумму более 488 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бизнесмена Сабадаша арестовали после окончания срока за мошенничество.