СК передал Театральному музею вещи семьи музыканта Мравинского

В распоряжении музея – уникальные музыкальные инструменты, дневники и мемориальные предметы.

Следственный комитет передал более ста предметов, принадлежавших семье дирижера Евгения Мравинского, на временное хранение в Музей театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщили в комитете по культуре.

Известно, что в музее будут храниться редкие музыкальные инструменты, дневники и мемориальные предметы, которые сумела сохранить вдова Мравинского, погибшая 20 сентября во время пожара.

В ведомстве добавили, что такова была последняя воля Александры Вавилиной: в завещании она попросила передать все вещи именно в Театральный музей. В учреждении заявили, что в 2023 году готовы создать выставку в честь 120-летия Евгения Мравинского.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге выясняют обстоятельства смерти заслуженной артистки РСФСР Вавилиной.