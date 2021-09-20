В Петербурге выясняют обстоятельства смерти заслуженной артистки РСФСР Вавилиной

В Петербурге выясняют обстоятельства смерти заслуженной артистки РСФСР Вавилиной
Пожар, в котором погибла заслуженная артистка РСФС Александра Вавилина, потушили. Фото: "Яндекс. карты"

Тело пенсионерки обнаружили в квартире после пожара.

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти заслуженной артистки РСФСР Александра Вавилиной. Бездыханное тело женщины 1928 года рождения обнаружили после пожара в одном из домов по Петровской набережной. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщили на сайте СК РФ по городу.

Сообщение о возгорании поступило сотрудникам пожарной охраны в час дня. В восьмиэтажном доме горела четырехкомнатная квартира – огонь распространился по кухне и коридору. После того, как пожар, охвативший 30 квадратных метров, потушили, выяснилось, что в квартире погибла 93-летняя Александра Вавилина. Ее супруг, дирижёр Евгений Мравинский, нуждался в госпитализации и был доставлен в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, что стало причиной пожара.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петровской набережной сгорела заслуженная артистка РСФСР Александра Вавилина.

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